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    Події в Україні

    Телеканал UA|TV можна буде дивитись у Туреччині

    • Розсилка
    Телеканал UA|TV можна буде дивитись у Туреччині

    Türksat почне транслювати український телеканал у своїх кабельних мережах

    Український телеканал UATV вийшов на телеринок Туреччини та наразі доступний для абонентів платформ компанії Türksat.

    Про це повідомляється на сайті телеканалу.

    «Телеканал іномовлення України UATV відтепер доступний глядачам та абонентам супутникових та кабельних платформ компанії Türksat», - йдеться у повідомленні.

    Компанія Türksat є одною з провідних компаній регіону, що надає послуги телефонії, передачі даних, інтернету, телебачення та радіомовлення за допомогою супутникового зв’язку на території Європи та Азії.

    «Мета Türksat – оперативно й доступно надавати якісний контент глядачам і абонентам наших супутникових і кабельних телевізійних платформ. У цьому контексті для нас велике значення має включення державного телеканалу України UATV до наших різножанрових якісних пакетів», - підкреслив генеральний директор Türksat Дженк Шен.

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга подякував турецьким партнерам за можливість виходу українського телеканалу в кабельні мережі країни та висловив «щирі сподівання на реалізацію важливих проектів в інформаційній сфері».

    «Підвищення обізнаності про нашу державу та доведення правдивої інформації до громадян Туреччини є одним із наших пріоритетів, особливо в умовах російської агресії на Донбасі та окупації Криму Росією. З іншого боку, українці, які відвідують Туреччину або проживають тут, матимуть додаткове джерело інформації про події в Україні. Започаткування ретрансляції телеканалу UATV у кабельних мережах Türksat є справжнім проривом у інформаційній сфері, який став можливим завдяки співпраці посольства, телеканалу UATV та компанії Türksat», - наголосив Сибіга.

     

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