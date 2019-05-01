Телеканал UA|TV можна буде дивитись у Туреччині



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Türksat почне транслювати український телеканал у своїх кабельних мережах

Український телеканал UATV вийшов на телеринок Туреччини та наразі доступний для абонентів платформ компанії Türksat.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

«Телеканал іномовлення України UATV відтепер доступний глядачам та абонентам супутникових та кабельних платформ компанії Türksat», - йдеться у повідомленні.

Компанія Türksat є одною з провідних компаній регіону, що надає послуги телефонії, передачі даних, інтернету, телебачення та радіомовлення за допомогою супутникового зв’язку на території Європи та Азії.

«Мета Türksat – оперативно й доступно надавати якісний контент глядачам і абонентам наших супутникових і кабельних телевізійних платформ. У цьому контексті для нас велике значення має включення державного телеканалу України UATV до наших різножанрових якісних пакетів», - підкреслив генеральний директор Türksat Дженк Шен.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга подякував турецьким партнерам за можливість виходу українського телеканалу в кабельні мережі країни та висловив «щирі сподівання на реалізацію важливих проектів в інформаційній сфері».