Терористи десять разів обстріляли позиції ЗСУ

Українські військові не постраждали

За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів



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Українські військові не постраждали

За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського», - йдеться у повідомленні.

Ще декілька мін бойовиків калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського.

Також, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. А зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

«З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового», - додали у повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку терористи застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.

Нагадаємо, раніше повідомляося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.