  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Терористи десять разів обстріляли позиції ЗСУ

    Українські військові не постраждали
    За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів
    • Сьогодні, 18:58
    • Розсилка

    Українські військові не постраждали

    За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського», - йдеться у повідомленні.

    Ще декілька мін бойовиків калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського.

    Також, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. А зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

    «З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового», - додали у повідомленні.

    Крім того, на Донецькому напрямку терористи застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.

    Нагадаємо, раніше повідомляося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ