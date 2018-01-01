Військовий на Донбасі загинув через необережне поводження зі зброєю

На Донбасі загинув один український військовий, ще четверо поранені

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 21 листопада 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще 4 поранені. Про це у ході брифінгу повідомив речник Мінборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк. [READ_MORE] «Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення, ще один



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На Донбасі загинув один український військовий, ще четверо поранені

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 21 листопада 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще 4 поранені. Про це у ході брифінгу повідомив речник Мінборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення, ще один - бойове травмування. У результаті необережного поводження зі зброєю один український військовий загинув», - повідомив Гуцуляк.

За словами представника Міноборони, за добу бойовики здійснили 20 прицільних обстрілів українських позицій, випустивши 8 артилерійських снарядів калібру 122 мм, понад 30 снарядів з мінометів калібру 120 мм, та 85 мін з калібру 82 мм.

Як повідомив глава Генштабу, АТО на Донбасі змінюють на операцію Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 20 лютого президент Петро Порошенко підписав закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.