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    Трагедія на Чернігівщині: у вогні загинули троє маленьких дітей

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    Ввечері 18 січня у селі Браниця Ніжинського району в житловому будинку виникла пожежа, у якій загинули четверо людей - Трагедія на Чернігівщині: у вогні загинули троє маленьких дітей
    Ввечері 18 січня у селі Браниця Ніжинського району в житловому будинку виникла пожежа, у якій загинули четверо людей
    фото: ДСНС Чернігівської області

    Дітям, які загинули, було по 3-4 роки

    У Чернігівській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо людей, троє з яких - діти, передає пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

    «18 січня до ДСНС надійшла інформація, що о 16:44 у с. Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири особи, з них три дитини», – йдеться у повідомленні.

    Як розповів речник ДСНС області Роман Хропатий, загинула дружина господаря 1973 року народження та троє дітей, 2017–2018 року народження. Він не уточнив, чи була ця жінка, яка загинула, матір'ю загиблим дітям.

    «Наразі причина пожежі встановлюється. Більше подробиць – згодом», – сказав Роман Хропатий.

    О 17:25 пожежу локалізовували на площі 56 метрів квадратних. О 18:48 – ліквідовували.

    Графіка ДСНС

    Графіка ДСНС

    «Рятувальники звертаються до громадян: дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Слідкуйте та перевіряйте справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів», – нагадують у ДСНС.

    Теги: трагедія ДСНС рятувальники
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    Трагедія на Чернігівщині: у вогні загинули троє маленьких дітей