Трасу Київ-Чоп перекрили протестувальники



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Трасу Київ-Чоп перекрили працівники ДП «Житомироблавтодор»

На ділянці біля села Глибочиця Житомирського району утворився затор

Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району. На цій ділянці траси утворився затор. Рух транспорту ускладнений. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Як зазначають місцеві ЗМІ, трасу Київ-Чоп перекрили працівники ДП «Житомироблавтодор». Люди вимагають виплатити їм заборгованість із зарплати.

«Близько 11.20 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про часткове обмеження руху транспорту на 128 км автодороги Київ – Чоп неподалік с. Глибочиці. Близько 30 учасників акції протесту, з-поміж працівників одного з товариств, рухаються пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

Нині на місці події працюють правоохоронці та проводять з пікетувальниками роз’яснювальну роботу.