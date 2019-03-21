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    Події в Україні

    Трасу Київ-Чоп перекрили протестувальники

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    Трасу Київ-Чоп перекрили працівники ДП &laquo;Житомироблавтодор&raquo; - Трасу Київ-Чоп перекрили протестувальники
    Трасу Київ-Чоп перекрили працівники ДП «Житомироблавтодор»

    На ділянці біля села Глибочиця Житомирського району утворився затор

    Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району. На цій ділянці траси утворився затор. Рух транспорту  ускладнений. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

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    Як зазначають місцеві ЗМІ, трасу Київ-Чоп перекрили працівники ДП «Житомироблавтодор». Люди вимагають виплатити їм заборгованість із зарплати.

    «Близько 11.20 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про часткове обмеження руху транспорту на 128 км автодороги Київ – Чоп неподалік с. Глибочиці. Близько 30 учасників акції протесту, з-поміж працівників одного з товариств, рухаються пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

    Нині на місці події працюють правоохоронці та проводять з пікетувальниками роз’яснювальну роботу.

     

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