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    Події в Україні

    Троє безхатченків згоріли під час пожежі у Криму

    Люди без певного місця проживання загинули на місці
    У ніч на понеділок в окупованій Керчі (Крим) сталася пожежа, під час якої загинули три людини без певного місця проживання. Про це повідомляє видання Кримінформ з посиланням на МНС окупантів. Як повідомляється, пожежа сталася в одноповерховому будинку на вулиці Кокоріна. При цьому загиблі проникли в будівлю незаконно. Господар будинку на момент
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    Люди без певного місця проживання загинули на місці

    У ніч на понеділок в окупованій Керчі (Крим) сталася пожежа, під час якої загинули три людини без певного місця проживання. Про це повідомляє видання Кримінформ з посиланням на МНС окупантів.

    Як повідомляється, пожежа сталася в одноповерховому будинку на вулиці Кокоріна. При цьому загиблі проникли в будівлю незаконно. Господар будинку на момент події перебував за межами Криму.

    «За попередньою інформацією, в будинок пробралися три людини - це особи без певного місця проживання. Осередок пожежі перебував в одній кімнаті, тіла трьох людей знайшли в іншій кімнаті», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники з’ясовують причини загоряння.

    пожежа Крим смерть рятувальники
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