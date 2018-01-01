Троє безхатченків згоріли під час пожежі у Криму

Люди без певного місця проживання загинули на місці

У ніч на понеділок в окупованій Керчі (Крим) сталася пожежа, під час якої загинули три людини без певного місця проживання. Про це повідомляє видання Кримінформ з посиланням на МНС окупантів. Як повідомляється, пожежа сталася в одноповерховому будинку на вулиці Кокоріна. При цьому загиблі проникли в будівлю незаконно. Господар будинку на момент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди без певного місця проживання загинули на місці

У ніч на понеділок в окупованій Керчі (Крим) сталася пожежа, під час якої загинули три людини без певного місця проживання. Про це повідомляє видання Кримінформ з посиланням на МНС окупантів.

Як повідомляється, пожежа сталася в одноповерховому будинку на вулиці Кокоріна. При цьому загиблі проникли в будівлю незаконно. Господар будинку на момент події перебував за межами Криму.

«За попередньою інформацією, в будинок пробралися три людини - це особи без певного місця проживання. Осередок пожежі перебував в одній кімнаті, тіла трьох людей знайшли в іншій кімнаті», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники з’ясовують причини загоряння.