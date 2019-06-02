«Твориться хаос, падають дерева»: на фестивалі Kozak Fest обвалився дах сцени



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого року фестиваль Kozak Fest відвідали понад 100 тисяч людей

Як повідомив співак Pianoбой, тисячі людей намагаються врятуватися від негоди

Під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak Fest, що наразі відбувається на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій, негода спричинила обвал даху сцени.

Як повідомив у своєму Instagram співак Pianoбой, тисячі людей намагаються врятуватися від негоди.

Музикант написав, що через страшний буревій «на фестивалі обвалився дах сцени» і що «можуть бути постраждалі». Він також зазначив, що більше інформації про ситуацію не має, але додав, що тисячі людей «намагаються покинути фестиваль під стіною дощу».

«Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких», – наголосив Шуров.

Як відомо, Kozak Fest - найбільший етно-рок-фестиваль центральної України. Цьогоріч захід відбувається в урочищі Княжі Байраки на Дніпропетровщині. Присвячений фестиваль традиційно до перемоги Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами.

Минулого року фестиваль відвідали понад 100 тисяч людей.