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    Події в Україні

    У центрі Хмельницького на великому екрані замість реклами показали відео для дорослих

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    На фоні порноролика було чути нецензурні коментарі його автора - У центрі Хмельницького на великому екрані замість реклами показали відео для дорослих
    На фоні порноролика було чути нецензурні коментарі його автора

    Інцидент зняли на відео очевидці

    У Хмельницькому в центрі міста серед білого дня показували відео для дорослих. Про це повідомляє News 0382.

    «На великому екрані біля місцевої філармонії замість звичної реклами з'явився порноролик. Інцидент зняли на відео очевидці», - йдеться у повідомленні.

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    На відео видно, як на екрані транслюються сексуальні сцени з порнофільму. Через деякий час на екрані з'явився «робочий стіл» із вікнами запущених програм. Очевидно, відповідальний за трансляцію намагався вимкнути порно, але йому це вдалося не відразу.

    На фоні порноролика було чути нецензурні коментарі його автора.

    Попередження: відео 18+

    Раніше повідомлялося, що в Кропивницькому чиновник дивився порно на нараді.

    Також писалося про те, що вчені пропонують дітям вивчати порно у школах.

     

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