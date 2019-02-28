СБУ заблокувала у Хмельницькому діяльність банди рекетирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання учасниками угруповання від мешканця обласного центру 20 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували у Хмельницькому діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян, застосовуючи фізичний та психологічний тиск. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входило троє мешканців обласного центру, один з яких раніше засуджений за скоєння тяжкого злочину. Зловмисники займалися «вибиванням» неіснуючих боргів у місцевих жителів. У разі несплати «данини» ‒ рекетири погрожували фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання учасниками угруповання від мешканця обласного центру 20 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників на одній з вулиць Хмельницького під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 18 тисяч гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.