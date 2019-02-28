  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ заблокувала у Хмельницькому діяльність банди рекетирів

    • Розсилка
    СБУ заблокувала у Хмельницькому діяльність банди рекетирів
    Фото: ssu.gov.ua

    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання учасниками угруповання від мешканця обласного центру 20 тисяч гривень

    Співробітники Служби безпеки України блокували у Хмельницькому діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян, застосовуючи фізичний та психологічний тиск. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входило троє мешканців обласного центру, один з яких раніше засуджений за скоєння тяжкого злочину. Зловмисники займалися «вибиванням» неіснуючих боргів у місцевих жителів. У разі несплати «данини» ‒ рекетири погрожували фізичною розправою.

    Читайте також

    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання учасниками угруповання від мешканця обласного центру 20 тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали зловмисників на одній з вулиць Хмельницького під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 18 тисяч гривень.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

    Читайте також
    банда СБУ Хмельницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ