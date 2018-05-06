  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    У Черкасах випав рясний град

    Іноді розмір граду досягав сантиметра і більше
    Місто Черкаси в неділю, 6 травня, буквально засипало рясним градом. Про це повідомляє «Кореспондент». Відзначено, що близько 19:00 неділі в Черкасах випав рясний град. «Землю буквально засипало льодовими кульками. При цьому випадання граду супроводжувалося шквальним вітром і зливою. Іноді розмір граду досягав сантиметра і
    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка
    <p>Негода у Черкасах, скріншот з відео</p>

    Негода у Черкасах, скріншот з відео

    Іноді розмір граду досягав сантиметра і більше

    Місто Черкаси в неділю, 6 травня, буквально засипало рясним градом. Про це повідомляє «Кореспондент».

    Відзначено, що близько 19:00 неділі в Черкасах випав рясний град.

    «Землю буквально засипало льодовими кульками. При цьому випадання граду супроводжувалося шквальним вітром і зливою. Іноді розмір граду досягав сантиметра і більше. Стихія призвела до включення сигналізації у автомобілів на стоянках», - інформує ЗМІ.

    Поки офіційної інформації про можливих постраждалих, а також пошкодження майна в результаті граду не було.

    Нагадаємо, із сьогоднішнього дня в Україні почався сезон дощів, відомий як травневі грози. 

    Читайте також
    прогноз погоди Черкаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ