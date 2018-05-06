У Черкасах випав рясний град
- Сьогодні, 21:28
-
Розсилка
Негода у Черкасах, скріншот з відео
Іноді розмір граду досягав сантиметра і більше
Місто Черкаси в неділю, 6 травня, буквально засипало рясним градом. Про це повідомляє «Кореспондент».
Відзначено, що близько 19:00 неділі в Черкасах випав рясний град.
«Землю буквально засипало льодовими кульками. При цьому випадання граду супроводжувалося шквальним вітром і зливою. Іноді розмір граду досягав сантиметра і більше. Стихія призвела до включення сигналізації у автомобілів на стоянках», - інформує ЗМІ.
Поки офіційної інформації про можливих постраждалих, а також пошкодження майна в результаті граду не було.
Нагадаємо, із сьогоднішнього дня в Україні почався сезон дощів, відомий як травневі грози.