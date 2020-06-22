У Дніпрі поліцейські виявили у чоловіка арсенал зброї та боєприпасів



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У Дніпрі поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів Фото: ГУНП у Дніпропетровській області

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

У Дніпрі у 48-річний чоловіка під час профілактичного відпрацювання поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Так, 19 червня працівники карного розшуку спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції провели санкціонований судом обшук в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«В результаті якого, поліцейські виявили та вилучили тубус від «РПГ-26», нарізний карабін з оптичним прицілом калібром 5,6 мм, гладкоствольну двоствольну рушницю калібром 12 мм, оптичний приціл, 6 шомполів, 3 приклади, 20 пістолетних магазинів, 3 пістолетні стволи калібром 9 мм, обрізаний ствол калібром 12 мм, пневматичну рушницю калібром 4,5 мм, гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни її складових частин, пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході подальшого комплексу слідчих та розшукових заходів оперативники встановлять канали надходження зброї, з якою метою дніпрянин зберігав її та причетність чоловіка до вчинення інших злочинів.

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вилучена зброя направлена на проведення відповідних експертиз.