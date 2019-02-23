У Дніпропетровській області чоловік загинув на високовольтній опорі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло знаходилося на висоті 7 метрів над землею

На місце події були викликані рятувальники

У Дніпропетровській області рятувальники зняли тіло чоловіка з високовольтної опори. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, 22 лютого о 16:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на вулиці Ялинковій, села Чаплі Дніпровського району, тіло чоловіка знаходить на високовольтній опорі, орієнтовно 7 метрів від землі.

За вказаною адресою було направлено рятувальників 25 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою трьохколінної висувної драбини та рятувальної мотузки, зняли тіло чоловіка, яке знаходилося на високовольтній опорі. Тіло загиблого передано співробітникам поліції. Дані загиблого встановлюються правоохоронними органами.

До місця події було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.