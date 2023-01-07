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У двох областях сьогодні лунатимуть вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У двох областях сьогодні лунатимуть вибухи
Жителів Житомирської та Запорізької областей попередили про вибухи
фото з відкритих джерел

Сьогодні на Житомирщині та Запоріжжі проводитимуться роботи зі знищення боєприпасів

У суботу, 7 січня, жителі двох областей можуть чути вибухи, пов'язані з плановими роботами. Мова йде про Житомирську та Запорізьку області. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

Місцева влада просить людей зберігати спокій.

«Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи», – йдеться у повідомленні.

Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області.

Фахівці будуть знищувати боєприпаси сьогодні біля села Резедівка Вільнянського району.

Нагадаємо, 7 січня у Кам‘янському Дніпропетровської області було чутно вибухи. Українські сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

До слова, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Глава держави зазначив, що у перші тижні нового року ночі можуть бути досить неспокійними.

Теги: місцева влада боєприпаси Telegram поліція влада Віталій Бунечко

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