У двох областях сьогодні лунатимуть вибухи
Сьогодні на Житомирщині та Запоріжжі проводитимуться роботи зі знищення боєприпасів
У суботу, 7 січня, жителі двох областей можуть чути вибухи, пов'язані з плановими роботами. Мова йде про Житомирську та Запорізьку області. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.
Місцева влада просить людей зберігати спокій.
«Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи», – йдеться у повідомленні.
Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області.
Фахівці будуть знищувати боєприпаси сьогодні біля села Резедівка Вільнянського району.
Нагадаємо, 7 січня у Кам‘янському Дніпропетровської області було чутно вибухи. Українські сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.
До слова, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Глава держави зазначив, що у перші тижні нового року ночі можуть бути досить неспокійними.
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