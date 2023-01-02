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Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Зеленський попередив українців про небезпеку

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Зеленський попередив українців про небезпеку
Російські окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні
фото: Офіс президента

Український гарант попередив, що цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Про це він повідомив під час відеозвернення.

Він нагадав, що минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики», – розповів гарант.

Зеленський також подякував за успішний захист неба повітряним командуванням «Центр», «Південь» та «Схід».

«А особливо – бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ. Дякую, звичайно, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп», – додав голова держави.

Нагадаємо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Теги: обстріл росіяни окупанти росія Володимир Зеленський

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