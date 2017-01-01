У Франківську чадним газом задихнулась ціла сім’я – чоловік, жінка та четверо дітей

Виявилось, що загинула родина Оксани (Русани) і Сергія Гордієнків. Русана – нетрадиційна цілителька

В Івано-Франківську чадним газом смертельно отруїлися шестеро людей. Факт загибелі підтвердили у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області. Як повідомляє місцеве видання «Курс», трагедія сталася на вулиці Січових Стрільців, 16. Загинули чоловік, жінка й четверо їхніх дітей. За попередньою інформацією, причина смерті – удушення



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Виявилось, що загинула родина Оксани (Русани) і Сергія Гордієнків. Русана – нетрадиційна цілителька

В Івано-Франківську чадним газом смертельно отруїлися шестеро людей. Факт загибелі підтвердили у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області.

Як повідомляє місцеве видання «Курс», трагедія сталася на вулиці Січових Стрільців, 16. Загинули чоловік, жінка й четверо їхніх дітей. За попередньою інформацією, причина смерті – удушення чадним газом.

Тіла виявив знайомий родини, який сьогодні зайшов до них у гості, чоловік викликав поліцію.

За інформацією видання, в цьому ж будинку ще до обіду в іншій квартирі було знайдено тіло жінки. Зараз розглядається версія, що вона також могла померти від чадного газу.

Міський голова Івано-Франківська на своїй сторінці у Фейсбук висловив співчуття родині загиблих.

Пізніше стало відомо, що від чадного газу в Івано-Франківську в будинку на Січових Стрільців загинула родина Оксани (Русани) і Сергія Гордієнків. Русана – відомий психолог, поетка, нетрадиційна цілителька.

Загинули Русана Гордієнко (1978 р. н.), її чоловік Сергій (1990 р. н.), син Огнезар (2007 р. н.), доньки Ївга (2007 р. н.), Ведана (2013 р. н.), Тівер (2017 р. н.).

Русана Гордієнко – відома поетка, психолог, засновниця психодраматичної студії «Чарунка». Родина цікавилася й відроджувала старослов’янські традиції й цілительство.