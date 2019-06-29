У Харківській області через негоду впало дерево: загинула жінка



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Дерево впало через порив вітру Фото: Нацполіція

Внаслідок нещасного випадку загинула жінка, ще двоє осіб отримали тяжкі травми

На базі відпочинку у смт Старий Салтів Харківської області через порив вітру на трьох відпочивальників впало дерево. Внаслідок нещасного випадку загинула жінка, ще двоє осіб отримали тяжкі травми.

Про це 28 червня повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що загинула 48-річна жінка, 27-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали численні тяжкі ушкодження.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Вовчанського відділу поліції. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомлялось, 28 червня через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів.