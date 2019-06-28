В Україні залишаються знеструмленими 211 населених пунктів у восьми областях через негоду



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Станом на 7:00 суботи внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишається знеструмленими 211 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишається знеструмленими 211 населених пунктів у 8 областях, а саме: Івано-Франківська – 70, Київська – 52, Чернігівська – 26, Сумська – 23, Житомирська – 17, Черкаська – 15, Кіровоградська -4 та Чернівецька – 4», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.