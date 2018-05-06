У Харкові звалили пам’ятник Жукову, але його оперативно відновили

Активісти вважають, що погруддя підпадає під дію закону про декомунізацію

Пам'ятник маршалові Георгію Жукову, який повалили невідомі в Харкові в ніч на 6 травня, встановили на колишньому місці. Про це «Укрінформу» розповів по телефону черговий райдержадміністрації Немишлянського району Харкова. «Близько 04.00 бюст був повалений, він упав на кущі ялівцю й тому не постраждав. Уже о 7 ранку на місце події



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Фото: insidernews.info Повалене погруддя маршала Жукова

Активісти вважають, що погруддя підпадає під дію закону про декомунізацію

Пам'ятник маршалові Георгію Жукову, який повалили невідомі в Харкові в ніч на 6 травня, встановили на колишньому місці. Про це «Укрінформу» розповів по телефону черговий райдержадміністрації Немишлянського району Харкова.

«Близько 04.00 бюст був повалений, він упав на кущі ялівцю й тому не постраждав. Уже о 7 ранку на місце події прибув автокран, і бюст встановлено на своєму місці на проспекті Петра Григоренка (ред. - колишня маршала Жукова)», - зазначив черговий.

Як пояснили в Немишлянській РДА, раніше активісти вимагали демонтувати пам'ятник Жукову, проте він включений у реєстр монументального мистецтва і не підпадає під дію закону про декомунізацію.

За даними відділу комунікації ГУНП в Харківській області, в поліцію про інцидент ніхто не заявляв. Поліція виїжджала на місце. Пам'ятник стоїть без пошкоджень.

В той же час, представник «Правого сектору» Юрій Ліхота повідомив, що невідомі патріоти в ніч на 6 травня повалили «недекомунізоване погруддя» маршала СРСР Георгія Жукова на проспекті Петра Григоренка в Харкові.