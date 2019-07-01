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    Події в Україні

    У Хмельницькій області на колесі огляду застрягли семеро людей

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    <p>В результаті поломки ніхто не постраждав</p> - У Хмельницькій області на колесі огляду застрягли семеро людей

    В результаті поломки ніхто не постраждав

    Фото: ДСНС

    В результаті поломки ніхто не постраждав

    У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей, у тому числі троє дітей у віці 8−11 років.

    Про це у неділю повідомляє пресслужба ДСНС України в Хмельницькій області.

    Зазначається, що рятувальники діставали людей за допомогою автоматичних сходів.

    Інцидент стався через поломку колеса огляду, люди застрягли на висоті кількох метрів над землею.

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    В результаті поломки ніхто не постраждав. Причина несправності з'ясовується.

    До слова, у Кривому Розі батут здуло вітром разом з дітьми і дорослими.

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