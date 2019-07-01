У Хмельницькій області на колесі огляду застрягли семеро людей
В результаті поломки ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
В результаті поломки ніхто не постраждав
У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей, у тому числі троє дітей у віці 8−11 років.
Про це у неділю повідомляє пресслужба ДСНС України в Хмельницькій області.
Зазначається, що рятувальники діставали людей за допомогою автоматичних сходів.
Інцидент стався через поломку колеса огляду, люди застрягли на висоті кількох метрів над землею.
В результаті поломки ніхто не постраждав. Причина несправності з'ясовується.
До слова, у Кривому Розі батут здуло вітром разом з дітьми і дорослими.