У Хмельницькій області на колесі огляду застрягли семеро людей



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В результаті поломки ніхто не постраждав Фото: ДСНС

В результаті поломки ніхто не постраждав

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей, у тому числі троє дітей у віці 8−11 років.

Про це у неділю повідомляє пресслужба ДСНС України в Хмельницькій області.

Зазначається, що рятувальники діставали людей за допомогою автоматичних сходів.

Інцидент стався через поломку колеса огляду, люди застрягли на висоті кількох метрів над землею.

В результаті поломки ніхто не постраждав. Причина несправності з'ясовується.

До слова, у Кривому Розі батут здуло вітром разом з дітьми і дорослими.