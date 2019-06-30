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    У Кривому Розі батут здуло вітром разом з дітьми і дорослими

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    У Кривому Розі батут здуло вітром разом з дітьми і дорослими

    Двоє жінок потрапили до лікарні

    Семеро осіб, в тому числі 5 дітей, травмовані в результаті нещасного випадку на атракціоні-батуті в мікрорайоні Східний-2 в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

    Про це повідомило управління Національної поліції в Кривому Розі.

    Повідомляється, що дитячий надувний батут перекинувся через сильний порив вітру.

    В результаті події 2 жінок госпіталізовано в другу міську лікарню, 5 дітей отримали забиття. Проводиться перевірка.

    Нагадаємо, на початку червня на Одещині чоловік впав з атракціонуі отримав смертельні травми. 

    «Під час руху атракціону, розташованого неподалік від фортеці, обірвався механізм фіксації та страхування відвідувача. 41-річний чоловік, який знаходився в кріслі, впав на землю, отримавши при цьому удар деталями обладнання.  Від  тілесних ушкоджень у вигляді відкритої травми голови він помер на місці», - заявили  в поліції.

    Попередньо встановлено, що власник атракціону - 41-річний житель Чернівців, встановив його без дозвільних документів, не погодивши з органом місцевого самоврядування, не пройшовши навчання та перевірку знань з питань охорони праці та не забезпечивши безпеку відвідувачів.

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