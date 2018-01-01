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    Події в Україні

    У Кам’янці-Подільському обвалився мур Старої фортеці

    Рух транспорту поблизу місця обвалу перекритий, адже ймовірність подальшого руйнування не виключається
    У середу, 14 лютого, у Кам’янці-Подільському стався частковий обвал муру Старої фортеці. Про це в коментарі Vdalo.info повідомив директор Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, близько двох тижнів тому через перепади температур, вологість та інші фактори було виявлено вірогідність
    • Сьогодні, 20:01
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    Рух транспорту поблизу місця обвалу перекритий, адже ймовірність подальшого руйнування не виключається

    У середу, 14 лютого, у Кам’янці-Подільському стався частковий обвал муру Старої фортеці. Про це в коментарі Vdalo.info повідомив директор Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба.

    За його словами, близько двох тижнів тому через перепади температур, вологість та інші фактори було виявлено вірогідність пошкодження муру на північно-західному боці Північного бастіону фортеці.

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    У Кам’янці-Подільському обвалився мур Старої фортеці
    У Кам’янці-Подільському обвалився мур Старої фортеці

    «Ми звернулися за рекомендацією до профільних фахівців для обстеження аварійної ділянки. Їхній приїзд очікувався у Кам’янець-Подільський орієнтовно на 15-16 лютого.  Наразі рух транспорту поблизу місця обвалу перекритий, адже ймовірність подальшого руйнування не виключається», – заявив Заремба.

    За його словами, після приїзду профільних фахівців можна буде говорити про масштаби завданої шкоди та терміни реконструкції.

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