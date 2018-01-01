У Карпатах очікується значна небезпека лавин

Рятувальники попередили туристів про високу ймовірність сходження лавин

Попередження про лавинну небезпеку розповсюдила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними УкрГідрометцентру, 3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Крім того, 3- 4 лютого у горах Львівської області очікується значна