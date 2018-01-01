У Карпатах очікується значна небезпека лавин
- Сьогодні, 10:46
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Рятувальники попередили туристів про високу ймовірність сходження лавин
Попередження про лавинну небезпеку розповсюдила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Крім того, 3- 4 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, у Волинській області через негоду 3 лютого сталося знеструмлення 20 населених пунктів.