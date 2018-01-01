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    Події в Україні

    У Карпатах очікується значна небезпека лавин

    Рятувальники попередили туристів про високу ймовірність сходження лавин
    Попередження про лавинну небезпеку розповсюдила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними УкрГідрометцентру, 3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Крім того, 3- 4 лютого у горах Львівської області очікується значна
    • Сьогодні, 10:46
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    Рятувальники попередили туристів про високу ймовірність сходження лавин

    Попередження про лавинну небезпеку розповсюдила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За даними УкрГідрометцентру, 3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Крім того, 3- 4 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Нагадаємо, у Волинській області через негоду 3 лютого сталося знеструмлення 20 населених пунктів.

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