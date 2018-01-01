У Карпатах зійшло три лавини

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на високогір’ї двох областей

У середу, 10 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, на Закарпатті виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20 тисяч і 18 тисяч кубічних метрів, висота відриву



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Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на високогір’ї двох областей

У середу, 10 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, на Закарпатті виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20 тисяч і 18 тисяч кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 р. Збитків не завдано.

В Івано-Франківській області виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла в ніч на 9 січня 2018 р. Збитків не завдано.

Рятувальники раніше попереджали, що 8-9 січня у зв’язку з відлигою у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).