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    Події в Україні

    У Карпатах зійшло три лавини

    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на високогір’ї двох областей
    У середу, 10 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, на Закарпатті виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20 тисяч і 18 тисяч кубічних метрів, висота відриву
    • Сьогодні, 08:48
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    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на високогір’ї двох областей

    У середу, 10 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Так, на Закарпатті виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20 тисяч і 18 тисяч кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 р. Збитків не завдано.

    В Івано-Франківській області виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла в ніч на 9 січня 2018 р. Збитків не завдано.

    Рятувальники раніше попереджали, що 8-9 січня у зв’язку з відлигою у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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