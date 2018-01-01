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    Рятувальники попереджають про високу загрозу сходження лавин на Закарпатті

    У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека
    У Закарпатській та в Івано-Франківській областях зберігається загроза сходження лавин. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр. «8-9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3
    • Сьогодні, 15:29
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    У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека

    У Закарпатській та в Івано-Франківській областях зберігається загроза сходження лавин. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

    «8-9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, українцям обіцяють, що в ніч на 9 січня в Україні подекуди випаде сніг

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