У Харкові через обстріл згорів ресторан (фото)

Пожежа охопила територію майже всього комплексу

Окупанти випустили по Харкові ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ

У Київському районі Харкова в результаті російського обстрілу сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 4 вересня близько 00:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила на територію ресторанного комплексу, що призвело до його повного руйнування», – йдеться в повідомленні.

Пожежа охопила територію майже всього комплексу. Відбулось займання основних будівель та літнього майданчика загальною площею 2200 кв. метрів. Попередньо, окупанти випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Київська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, сьогодні близько півночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район Харкова.

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.