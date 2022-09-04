У Харкові прогриміли вибухи (оновлено)

Жителів просять залишатися в укриттях

Вночі в Харкові знову пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті оголошена повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укриттях або ж дотримуватися правила двох стін.

Місцеві пабліки опублікували відео з камер спостережень, на який зафіксовано момент вибуху.

Також очевидці повідомляють, що після вибухів спалахнула пожежа.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район Харкова.

«Два «прильоти». Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.

Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.