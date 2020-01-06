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    Події в Україні

    У Києві на зустрічі з російською блогеркою побили активіста за питання «Чий Крим?»

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    У Києві побили активіста за питання &laquo;Чий Крим?&raquo; - У Києві на зустрічі з російською блогеркою побили активіста за питання «Чий Крим?»
    У Києві побили активіста за питання «Чий Крим?»

    Поліція затримала двох активістів

    6 січня у Києві відбулась зустріч із російською блогеркою, ексжурналісткою пропагандистського телеканалу «Россия» Олександрою Мітрошиною. На зустріч прийшли кілька активістів громадянського руху «Відсіч», які вирішили запитати, «чому блогерка порушила закон» (візит до Криму) і чиїм вважає приналежність Криму. Активістам стали погрожували деякі фанати блогерки. Про це «Відсіч» повідомила у Фейсбуці. 

    Згодом на місце подій прибула поліція, яка почала вимагати в активістів покинути приміщення «для складання протоколу». Активісти наполягали на тому, що за законом поліція має скласти протокол на місці.

    У результаті затримали активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, обох узяли в наручники. Як зазначають у «Відсічі», під час затримання Леонід зазнав тілесних ушкоджень.

    Активістів доправили у поліцейський відділок. Активісти, які прибігли під відділок, викликали «швидку». Медики наполягли на шпиталізації затриманого, однак, як зазначають у «Відсічі», поліція не дозволила цього зробити.
    Крим Київ фанати активісти поліція
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