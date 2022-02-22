У Києві прощаються із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим

Церемонія прощання триває у Свято-Троїцькому храмі на вулиці Жилянській, 4

У Києві сьогодні, 22 лютого, відбувається церемонія прощання з розвідником та капітаном Збройних Сил України Антоном Сидоровим, який загинув на Донбасі від рук окупантів 19 лютого.

Церемонія прощання з Антоном Сидоровим триває у Свято-Троїцькому храмі на вулиці Жилянській, 4, з 10 ранку. Попрощатися із загиблим захисником України можна із 11:30 у Залі Пам'яті Міністерства оборони України на Повітрофлотському проспекті, 6.

На пам’ятній церемонії будуть присутні близькі та родичі загиблого військового, представники керівництва Міноборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, численні гості, представники ЗМІ.

Нагадаємо, окупанти 19 лютого вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського. У чоловіка теж залишились діти: троє доньок, найменшій з яких всього рік.

Також на Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.