«Спіть, брати мої». Мережу розчулило виконання патріотичної пісні загиблим напередодні капітаном ЗСУ (відео)

Боєць був захисником, багатодітним батьком та справжнім патріотом

У соцмережах оприлюднили відео виконання патріотичного гімну Антоном Сидоровим – загиблим напередодні під час обстрілу капітаном ЗСУ. Відео поділився на своїй сторінці журналіст Юрій Бутусов.

«Цей один із найприголомшливіших гімнів Війни за Незалежність України написав і заспівав капітан Антон Олегович Сидоров, помічник начальника штабу-начальник розвідки батальйону 30-ї механізованої бригади. Сьогодні (19 лютого – ред.) о 6.45 ранку 19 лютого Антон загинув смертю героя від влучення російського снаряда, захищаючи українську землю під час масового обстрілу. Також на фронті загинув ще один військовослужбовець, четверо отримали поранення», –підписав відео Бутусов.

Сидоров пройшов війну з самого початку, в рядах 72-ї, а потім 30-ї бригади, пройшов багато, починаючи з боїв на кордоні.

«Він був батьком трьох малолітніх дітей, але він залишався на службі, був одним з найкращих з нас. Антон – киянин, впевнений, що ми, його небайдужі земляки, прийдемо вшанувати його пам'ять. І ми допоможемо його сім'ї», – звернувся до українців журналіст.

Нагадаємо, окупанти 19 лютого вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

В чоловіка теж залишились діти: троє доньок, найменшій з яких всього рік.

Також на Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.

Напередодні бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі.

Також російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.