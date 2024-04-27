У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Варто негайно пройти в укриття
У ніч на 27 квітня в низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Моніторингові канали повідомляють, що Ту-95 здіснили пуски крилатих ракет.
Станом на 4:20 вся Україна «червона». Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.
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