У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Варто негайно пройти в укриття

У ніч на 27 квітня в низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомляють, що Ту-95 здіснили пуски крилатих ракет.

Станом на 4:20 вся Україна «червона». Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.