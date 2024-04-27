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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Варто негайно пройти в укриття

У ніч на 27 квітня в низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомляють, що Ту-95 здіснили пуски крилатих ракет.

Станом на 4:20 вся Україна «червона». Карта тривог має такий вигляд: 

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Теги: укриття небезпека тривога

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