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У Києві та трьох областях у неділю не виключатимуть світло

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві та трьох областях у неділю не виключатимуть світло
«Укренерго» розповів деталі відключень електроенергії в неділю
фото: ДТЕК

«Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло. Про це ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

«На наступний день «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях», – ідеться в повідомленні.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, що понад добу російські окупанти атакували енергетичні об’єкти України. У ніч на 11 лютого відбулася 17-та атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. У деяких регіонах складна ситуація зі світлом. 

Теги: Укренерго ДТЕК електроенергія

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