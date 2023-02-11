У Києві та трьох областях у неділю не виключатимуть світло
«Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії
У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло. Про це ДТЕК повідомляє у Телеграмі.
«На наступний день «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях», – ідеться в повідомленні.
Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.
Нагадаємо, що понад добу російські окупанти атакували енергетичні об’єкти України. У ніч на 11 лютого відбулася 17-та атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. У деяких регіонах складна ситуація зі світлом.
Коментарі — 0