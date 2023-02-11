Доба ворожих атак на енергооб’єкти: де найскладніша ситуація зі світлом

Обмеження електропостачання діють у п'ятьох областях і Києві

Понад добу російські окупанти атакували енергетичні об’єкти України. У ніч на 11 лютого відбулася 17-та атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Знову є влучання в теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень.

«Укренерго» зазначає, що ситуація в енергосистемі внаслідок ворожи атак складна, але контрольована.

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У Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.

Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в:

Хмельницькій,

Житомирській,

Київській областях,

Києві.

На Одещині фахівцям «Укренерго» разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні згідно з графіком.

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Нагадаємо, енергосистема України зазнала вже 14 ракетних ударів ворога по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.