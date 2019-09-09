У Кривому Розі у міськраді проходять обшуки



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У пресслужбі виконкому підтвердили, що обшуки пройшли в «деяких приміщеннях», співробітники надали всі необхідні документи

Причина обшуків на даний момент невідома

У приміщенні міської ради Кривого Рогу проходять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Перший Криворізький».

Зазначається, що причина на даний момент невідома.

«9 вересня правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю виконавчого комітету Криворізької міської ради. Слідчі дії підтвердили в прокуратурі Дніпропетровської області, проте не уточнили, з яким саме кримінальним провадженням пов'язані обшуки», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі виконкому підтвердили, що обшуки пройшли в «деяких приміщеннях», співробітники надали всі необхідні документи.

Нагадаємо, минулого тижня Національна поліція України провела обшуки в офісі Національної енергогенеруючої компанії «Укренерго». Співробітники економічного відділу Нацполіції вилучали документи з проекту будівництва лінії зв'язку ХАЕС-РАЕС.

Пізніше в поліції уточнили, що обшуки в компанії «Укренерго» проходили через розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

За даними слідства, сума збитків становить понад 40 млн гривень. Йдеться про зловживання на конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.