У крові знайшли наркотики: у Запоріжжі водій збив двох школярок

Запорізька поліція затримала водія за скоєння наїзду на двох неповнолітніх пішоходів

Двоє дівчат 2006 року народження отримали тяжкі політравми та були госпіталізовані до лікарні

У Запоріжжі 29-річний водій ИЖ 2717-90 на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчаток. З тяжкими травмами їх госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався ввечері 9 лютого на дільниці проїзної дороги острова Хортиця.

Встановлено, що школярки переходили дорогу на нерегульованому, проте позначеному розміткою та дорожніми знаками переході.

У цей час з обох боків рухалися автомобілі ИЖ2717-90 та ВАЗ 2101, за кермом якого перебував 41-річний чоловік.

Підлітки почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту Цимеж: водій ВАЗу встиг загальмувати, а от водій ИЖ2717-90 скоїв наїзд на дітей.

Внаслідок, двоє дівчат 2006 року народження отримали тяжкі політравми та були госпіталізовані до лікарні.

Працівники поліції доставили водія автомобілю «ИЖ2717-90» на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. За висновками медичних працівників - ознак сп’яніння не виявлено. Проте, встановлено факт вживання марихуани.

Наразі, водія затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчим поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.