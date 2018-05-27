У курортній Кирилівці підтопило декілька баз відпочинку: фото

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Фото: 0619.com.ua Підтоплення

Підтоплення сталося через негоду – сильний вітер

Через негоду на Федотової косі у Кирилівці у Запорізькій області затопило пішохідну зону і пляж. Про це повідомляє місцеве видання 0619.com.ua.

За його даними, підтоплення сталося через негоду.

У п’ятницю і суботу в Кирилівці дме східний вітер. Його пориви доходять до 15м / с. Через такі погодних умов море затопило дорогу між пляжем і базами відпочинку. За повідомленням синоптиків, така погода протримається в Кирилівці ще кілька днів.

Всього на Федотової косі між селищем міського типу Кирилівка і селом Степок знаходяться більше 150 баз відпочинку. Підтоплення сталося на тих базах, які знаходяться на відстані 20-30 м. від берегової лінії.

За повідомленням рятувальників, 26 травня декілька автомобілів навіть застрягли на пляжі. Бійці ДСНС за допомогою тросів витягнули із району підтоплення до села Степок 11 легкових автомобілів та вивезли 23 людини із них троє дітей.

Внаслідок події ніхто не постраждав.