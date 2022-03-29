У Луцьку рятувальники погасили пожежу на обстріляній нафтобазі

Загарбники влучили у нафтобазу на Волині ввечері 27 березня

Обстріляну нафтобазу в Луцьку рятувальникам нарешті вдалося загасити. Вона палала півтори доби. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації України у Волинській області.

«Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня, ліквідована», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники влучили у нафтобазу на Волині ввечері 27 березня. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Раніше голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.