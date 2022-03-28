Ракетний удар на Волині: стали відомі деталі (відео)

Мер міста Луцьк Ігор Поліщук попросив не публікувати фото та відео вибухів

За попередніми даними, жертв немає

Ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці досі працюють рятувальники. Про це заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За попередніми даними інформації про жертв немає.

Нагадаємо, у Луцьку пролунали вибухи, повідомив мер міста Ігор Поліщук. Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що окупанти атакували нафтобазу у місті.

Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

Нагадаємо, не менше ніж 70 ракет випустили по території України російські агресори минулої суботи, що є рекордною кількістю з початку вторгнення.