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    Події в Україні

    У Луганській області півтисячі громадян залишились без світла

    За попередньою інформацією, аварія сталася через обстріли бойовиків
    Унаслідок обстрілу терористів постраждала інфрастуктура у Попаснянському районі Луганщини. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.  «За попередньою інформацією, у селі Лоскутівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 584 абоненти. Крім того, в цьому
    • Сьогодні, 11:08
    • Розсилка

    За попередньою інформацією, аварія сталася через обстріли бойовиків

    Унаслідок обстрілу терористів постраждала інфрастуктура у Попаснянському районі Луганщини. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. 

    «За попередньою інформацією, у селі Лоскутівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 584 абоненти. Крім того, в цьому населеному пункті в результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску, зафіксовано потрапляння снаряда на подвір'я домогосподарства. Відключено 109 абонентів», - йдеться у повідомленні.

    Наразі тривають відновлювальні роботи.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що має підтверджені дані про перебування на непідконтрольній Україні частині Донбасу регулярних військ Росії«За даними української сторони, до 50% тих, хто зараз воює на Донбасі, є громадянами Росії», - йшлося в повідомленні.

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