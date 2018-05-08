У Луганській області півтисячі громадян залишились без світла

За попередньою інформацією, аварія сталася через обстріли бойовиків

Унаслідок обстрілу терористів постраждала інфрастуктура у Попаснянському районі Луганщини. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. «За попередньою інформацією, у селі Лоскутівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 584 абоненти. Крім того, в цьому



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За попередньою інформацією, аварія сталася через обстріли бойовиків

Унаслідок обстрілу терористів постраждала інфрастуктура у Попаснянському районі Луганщини. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«За попередньою інформацією, у селі Лоскутівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 584 абоненти. Крім того, в цьому населеному пункті в результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску, зафіксовано потрапляння снаряда на подвір'я домогосподарства. Відключено 109 абонентів», - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що має підтверджені дані про перебування на непідконтрольній Україні частині Донбасу регулярних військ Росії. «За даними української сторони, до 50% тих, хто зараз воює на Донбасі, є громадянами Росії», - йшлося в повідомленні.