Порошенко розповів, скільки росіян воює на Донбасі

У різні періоди кількість регулярних російських військ на непідконтрольній Україні території Донбасу коливалася від 2,5 тис. до 10 тис. осіб

Президент України Петро Порошенко заявив, що має підтверджені дані про перебування на непідконтрольній Україні частині Донбасу регулярних військ Росії. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє у вівторок, 8 травня, прес-служба президента. За його словами, половина осіб, які воюють на Донбасі, є



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Армія РФ на Донбасі

У різні періоди кількість регулярних російських військ на непідконтрольній Україні території Донбасу коливалася від 2,5 тис. до 10 тис. осіб

Президент України Петро Порошенко заявив, що має підтверджені дані про перебування на непідконтрольній Україні частині Донбасу регулярних військ Росії. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє у вівторок, 8 травня, прес-служба президента.

За його словами, половина осіб, які воюють на Донбасі, є громадянами Росії.

«За даними української сторони, до 50% тих, хто зараз воює на Донбасі, є громадянами Росії», - йдеться в повідомленні.

Порошенко додав, що в різні періоди кількість регулярних російських військ на непідконтрольній Україні території Донбасу коливалася від 2,5 тис. до 10 тис. осіб.

«Плюс вони мають майже 50 тис. так званих «російських волонтерів», які були набрані через російську мобілізаційну систему і спрямовані туди», - зазначив Порошенко.

За словами президента, Україна зараз є «лінією фронту холодної війни». «Але ми маємо гарячу війну зараз», - наголосив Порошенко.