У Львові «мінували» кафе



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Вибуховий пристрій не виявили

На місце прибули вибухотехнічна служба та кінолог

У Львові 10 лютого до поліції зателефонував анонім, який повідомив, що в барі-ресторані на вулиці Городоцькій станеться вибух. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Як зазначається, на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

«Із закладу евакуювали персонал, обстежили приміщення й прилеглу територію. Однак жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці так і не виявили. Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження»,- повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу.