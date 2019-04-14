У Львові відбулась мистецька акція на підтримку українських полонених



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Львівські митці намалювали 15 картин, які символізували найважливіші моменти 2013-2018 років

Акція пройшла під гаслом «Повертайся, брате!»

Благодійна акція «Хресна дорога України» об’єднала у Львові рідних українських полонених, бійців, волонтерів, повідомляє «Радіо Свобода».

Львівські митці намалювали 15 картин, які символізують найважливіші моменти 2013-2018 років, що відбувались у житті України – Майдан, анексія Криму, початок АТО, бої за Луганське і Донецьке летовища, Волноваха, Зеленопілля, катастрофа літака ІЛ-76, Савур Могила, Іловайський і Дебальцевський котли, а також тематика сиріт війни, жіноцтва у війську, полонених.

Ці ключові події символізували станції Хресної дороги у підтримку українським полоненим.

«Мій брат перебуває у полоні чотири роки. Я вдячна всім за підтримку і знаю, що брат її відчуває і має силу духу витримати все і я вірю, що настане день, і це жахіття закінчиться. На сьогодні найбільша і наймасштабніша проблема – це війна», – каже Людмила Глондар, сестра українського полоненого бійця.

Акція пройшла під гаслом «Повертайся, брате!». Метою її, за словами волонтерів, було висловити підтримку українським полоненим військовим і їхнім родинам у час Великого посту.

«Для мене всі українські бійці – герої. Я хотів відтворити збірний образ звитяжної України і її воскресіння. Волонтери реалізували гарний задум: об’єднали митців і картинами відтворили Хресну дорогу. Ми молимось за повернення українських полонених. Важливо нагадати, що війна далі продовжується», – говорить художник Лев Скоп.

Волонтери і рідні полонених мандруватимуть зі своїм проектом містами України.