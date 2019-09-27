У Львові «замінували» аеропорт



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З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників

Правоохоронці не знайшли вибухівки

У Львові на електронну пошту поліції 27 вересня надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Зазначається, що за вказаною в повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та спеціалісти інших служб. З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників.

«Поліцейські перевірили будівлю аеропорту і прилеглу територію - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві шукають вибухівку в аеропорту і готелі.

Нагадаємо, сьогодні в Києві «замінували» аеропорт «Жуляни» і готель «Хілтон». Ведеться перевірка кінологами.

Також повідомлялося, що 23 вересня у Львові поліція перевіряла повідомлення про мінування медичного закладу на вулиці Личаківській. Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.