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    Події в Україні

    У Львові «замінували» аеропорт

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    З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників - У Львові «замінували» аеропорт
    З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників

    Правоохоронці не знайшли вибухівки

    У Львові на електронну пошту поліції 27 вересня надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

    Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

    Зазначається, що за вказаною в повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та спеціалісти інших служб. З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників.

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    «Поліцейські перевірили будівлю аеропорту і прилеглу територію - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, сьогодні у Києві шукають вибухівку в аеропорту і готелі.

    Нагадаємо, сьогодні в Києві «замінували» аеропорт «Жуляни» і готель «Хілтон». Ведеться перевірка кінологами.

    Також повідомлялося, що 23 вересня у Львові поліція перевіряла повідомлення про мінування медичного закладу на вулиці Личаківській. Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

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