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    У Києві шукають вибухівку в аеропорту і готелі

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    <span lang="UK">Аеропорт &laquo;Київ&raquo; (Жуляни)</span> - У Києві шукають вибухівку в аеропорту і готелі
    Аеропорт «Київ» (Жуляни)
    Фото: Reuters

    Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування готелю «Хілтон» і аеропорту «Київ» (Жуляни)

    Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування готелю «Хілтон» і аеропорту «Київ» (Жуляни).

    Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

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    «Так, є такі повідомлення (про замінування, - ред.), проводиться перевірка», - сказали у пресслужбі.

    Раніше стало відомо, що поліція Львова перевіряє повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, яке надійшло сьогодні на електронну пошту поліції.

    Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали киянина, який протягом місяця вдруге повідомив про замінування. У момент вчинення правопорушення фігурант перебував під домашнім арештом за скоєння аналогічного злочину.

    Як повідомлялось, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. грн колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

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