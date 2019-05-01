У Миколаєві дев’ятирічного хлопчика завалило сміттям на звалищі



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Миколаївське сміттєзвалище Фото: «НикВести»

Обвал стався, коли хлопчик разом з батьками копирсався в смітті на полігоні твердих побутових відходів

У середу, 1 травня, на полігоні твердих побутових відходів у Миколаєві стався обвал сміття внаслідок чого загинула дев’ятирічна дитина ромської національності.

Про це повідомляє місцеве видання «НикВести».

Спікер головного управління Національної поліції Миколаївській області Олена Бережна повідомила, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

ЗМІ зазначає, що обслуговуванням полігону займається комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс».

«За наявною інформацією хлопчик разом з батьками копирсався в смітті на полігоні і стався обвал. Він був доставлений в Миколаївську центральну районну лікарню і там помер», - резюмує видання.

Нагадаємо, у квітні на Львівщині трьох мешканців Закарпаття на території сміттєзвалища, які шукали металобрухт, засипало сміттям.