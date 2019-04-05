На Львівщині трьох чоловіків накрило сміттям, один загинув



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Троє мешканців Закарпаття на території сміттєзвалища шукали металобрухт

На Львівщині трьох мешканців Закарпаття на території сміттєзвалища, які шукали металобрухт, засипало сміттям. Двоє змогли самостійно вибратись і почали доставити третього, але він вже був без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«В Самбірський відділ поліції 4 квітня близько 17.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шпитальній під час копання ями загинув чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що троє мешканців Закарпаття на території сміттєзвалища, шукаючи металобрухт, копали яму. Раптово усіх трьох засипало сміттям. Двоє з них після того, як самотужки вибралися, почали розкопувати третього. Однак, витягли його з-під сміття вже без ознак життя», — йдеться у повідомленні.

Тіло 45-річного чоловіка скеровано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

Також нагадаємо, що 30 травня 2016 року на Львівщині на території полігону твердих побутових відходів після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників. Наступного їхні тіла були знайдені. Згодом було прийнято рішення про закриття цього сміттєзвалища, яке вже не відповідало жодним стандартам.