  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У МЗС розповіли про захоплення українського літака в Кабулі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У неділю український літак у Кабулі захопили озброєні люди - У МЗС розповіли про захоплення українського літака в Кабулі
    У неділю український літак у Кабулі захопили озброєні люди
    Фото з відкритих джерел

    Увечері 23 серпня до Києва прибув літак з Кабула

    Минулої неділі в аеропорту Кабула невідомі озброєні люди захопили літак, який мав забезпечити евакуацію громадян з Афганістану. Про це у коментарі Громадському радіо розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

    «Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту», – розповів заступник глави МЗС.

    Він додав, що останній тиждень уся дипломатична служба на чолі з міністром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту».

    Нагадаємо, увечері 23 серпня до Києва прибув літак з Кабула.

    На його борту - 98 осіб, евакуйованих з Афганістану, в тому числі 41 українець.

    Теги: МЗС радіо літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У МЗС розповіли про захоплення українського літака в Кабулі