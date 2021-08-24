У МЗС розповіли про захоплення українського літака в Кабулі

Увечері 23 серпня до Києва прибув літак з Кабула

Минулої неділі в аеропорту Кабула невідомі озброєні люди захопили літак, який мав забезпечити евакуацію громадян з Афганістану. Про це у коментарі Громадському радіо розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту», – розповів заступник глави МЗС.

Він додав, що останній тиждень уся дипломатична служба на чолі з міністром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту».

Нагадаємо, увечері 23 серпня до Києва прибув літак з Кабула.

На його борту - 98 осіб, евакуйованих з Афганістану, в тому числі 41 українець.