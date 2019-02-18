  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Нацполіції заявили про рекордне скорочення кількості вбивств у 2018 році

    • Розсилка
    Сергій Князєв зазначив, що за минулий рік винні у вбивстві особи встановлені в 93% справ, щодо тяжких тілесних ушкоджень - 94% - У Нацполіції заявили про рекордне скорочення кількості вбивств у 2018 році
    Сергій Князєв зазначив, що за минулий рік винні у вбивстві особи встановлені в 93% справ, щодо тяжких тілесних ушкоджень - 94%

    Кількість умисних вбивств минулого року була найменшою за всі роки незалежності України, - Нацполіція

    Протягом 2018 року в Україні було зареєстровано півтори тисячі вбивств, що є найнижчим показником за роки незалежності. Про це в ході координаційної наради в понеділок, 18 лютого, заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

    Князєв зазначив, що часті порівняння нинішньої криміногенної ситуації з рівнем злочинності в 90-тих роках некоректні.

    «З 1993 по 2003 роки щорічно реєструвалося понад чотири тисячі вбивств у нас в країні. Водночас останні три роки поспіль кількість цих вбивств є найнижчою за роки незалежності з мінімальним показником минулого року - півтори тисячі таких злочинів. Не забуваємо, що у нас в країні йде війна», - зазначив Князєв.

    Глава Нацполіції також зазначив, що в Україні зростає і показник розкриття тяжких злочинів - за минулий рік винні у вбивстві особи встановлені в 93% справ, щодо тяжких тілесних ушкоджень - 94%.

    При цьому він додав, що такі протиправні діяння є "лакмусовим папірцем" злочинності, оскільки майже не підлягають приховуванню.

    Також торік кількість розбійних нападів і грабежів скоротилася на чверть, а крадіжок - на 9%.

    Крім того, глава Нацполіції повідомив, що вже другий рік поспіль суттєво скорочується кількість викрадень автомобілів. Так, в 2015 році було скоєно 12 000 таких злочинів, а в минулому році - майже вдвічі менше (6500 викрадень).

    .jpg_56

    Водночас в липні 2018 року Генпрокуратура заявляла про збільшення кількості умисних вбивств і наводила цифри, що в кілька разів перевищують статистику Нацполіції. Так, за даними ГПУ, за шість місяців 2018 року було скоєно 4465 умисних вбивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Раніше повідомлялося, що в Україні за 2017 рік було скоєно 5180 вбивств.

    Читайте також
    Національна поліція України Генпрокуратура Україна Сергій Князєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ