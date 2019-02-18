У Нацполіції заявили про рекордне скорочення кількості вбивств у 2018 році



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Сергій Князєв зазначив, що за минулий рік винні у вбивстві особи встановлені в 93% справ, щодо тяжких тілесних ушкоджень - 94%

Кількість умисних вбивств минулого року була найменшою за всі роки незалежності України, - Нацполіція

Протягом 2018 року в Україні було зареєстровано півтори тисячі вбивств, що є найнижчим показником за роки незалежності. Про це в ході координаційної наради в понеділок, 18 лютого, заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

Князєв зазначив, що часті порівняння нинішньої криміногенної ситуації з рівнем злочинності в 90-тих роках некоректні.

«З 1993 по 2003 роки щорічно реєструвалося понад чотири тисячі вбивств у нас в країні. Водночас останні три роки поспіль кількість цих вбивств є найнижчою за роки незалежності з мінімальним показником минулого року - півтори тисячі таких злочинів. Не забуваємо, що у нас в країні йде війна», - зазначив Князєв.

Глава Нацполіції також зазначив, що в Україні зростає і показник розкриття тяжких злочинів - за минулий рік винні у вбивстві особи встановлені в 93% справ, щодо тяжких тілесних ушкоджень - 94%.

При цьому він додав, що такі протиправні діяння є "лакмусовим папірцем" злочинності, оскільки майже не підлягають приховуванню.

Також торік кількість розбійних нападів і грабежів скоротилася на чверть, а крадіжок - на 9%.

Крім того, глава Нацполіції повідомив, що вже другий рік поспіль суттєво скорочується кількість викрадень автомобілів. Так, в 2015 році було скоєно 12 000 таких злочинів, а в минулому році - майже вдвічі менше (6500 викрадень).

Водночас в липні 2018 року Генпрокуратура заявляла про збільшення кількості умисних вбивств і наводила цифри, що в кілька разів перевищують статистику Нацполіції. Так, за даними ГПУ, за шість місяців 2018 року було скоєно 4465 умисних вбивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2017 рік було скоєно 5180 вбивств.