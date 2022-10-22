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У напрямку Сватового йдуть запеклі бої

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У напрямку Сватового йдуть запеклі бої
Від Золотарівки та Білогорівки відбиті атаки росіян
фото: Генштаб ЗСУ

До Сватового окупанти підтягнули величні резерви мобілізованих

На Луганщині тривають запеклі бої в напрямку Сватового. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Туди росіяни підтягнули величні резерви частково мобілізованих. На окупованій території вони поводять тотальну мобілізацію», – розповів Гайдай.

У навколишніх до Сватового селах будинки місцевих жителів зайняли бойовики.

Також Гайдай повідомив, що лінія «Вагнера» наразі встановлена лише упродовж 2 км.

Нагадаємо, триває 241-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.

Від Золотарівки та Білогорівки відбиті атаки росіян. За добу ворог вісім разів намагався штурмувати позиції захисників Луганщини, але успіху не мав. росіяни 26 разів обстріляли наші позиції з артилерії та мінометів та нанесли два авіаудари.

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Теги: війна росія окупанти Луганщина

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