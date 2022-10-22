Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 жовтня

Уночі над Миколаївщиною збито десять безпілотників-камікадзе

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область

Уночі нанесено 2 ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ. На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюються.

Черкаська область

Уночі ворог атакував Черкащину. Попередньо, – 5 дронами-камікадзе. Прильоти на один із об'єктів критичної інфраструктури в Черкаському районі. Гасіння пожежі триває. Без потерпілих. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Уночі росіяни обстріляли Нікопольський район. Ударили по двох громадах – Марганецькій та Нікопольській. Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі пошкоджено понад 20 будинків та кілька газогонів. До 1 000 родин лишилися без світла. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари з ЗРК С-300 по об'єкту промислової інфраструктури в м. Харків. Внаслідок цих двох ударів поранення загалом отримали 11 людей.

Протягом доби ворог також обстрілював м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Пошкоджені приватні будинки.

За минулу добу з пораненнями госпіталізовано трьох людей.

Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Луганщина

Від Золотарівки та Білогорівки відбиті атаки росіян. За добу ворог вісім разів намагався штурмувати позиції захисників Луганщини, але успіху не мав. росіяни 26 разів обстріляли наші позиції з артилерії та мінометів та нанесли два авіаудари.

Підтверджено ураження силами ЗСУ трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

Донеччина

Зранку – обстріл смт. Гостре Курахівської міської територіальної громади. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Пошкоджена високовольтна мережа, приблизно 200 абонентів в смт. Гостре залишаються без світла.

Зранку обстріляне селище Новоукраїнка поблизу Вугледару, пошкоджені два приватних будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут.

На деокупованих територіях відновлюють водо- та електропостачання.

3а добу в області 3 загиблих, 10 поранених цивільних.

Миколаївщина

Уночі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито десять безпілотників-камікадзе типу «Shahed-136».

Протягом доби під обстрілами перебувала Галицинівська громада. Внаслідок ворожих обстрілів одного з населених пунктів загинула одна людина та одна зазнала осколкових поранень. Пошкоджено електромережу, газопровід, частина населеного пункту наразі без світла та газу. Також виникла пожежа житлового будинку, яка була ліквідована.

Ввечері обстрілів зазнала Куцурубська громада. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері внаслідок ворожих обстрілів в одному з населених пунктів Первомайської громади виникла пожежа 8 гаражів. Постраждалих немає.

Вночі зафіксовано обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи цивільну інфраструктуру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

За інформацією ОК «Південь», в районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами.

Росіяни продовжують агітувати місцеве населення на евакуацію. Зокрема, пропонують виїжджати на власних автівках, якими оточують на переправах військову техніку.

Нагадаємо, розпочався відхід російських окупаційних військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжити це відведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть мати проблеми з відходом у належному порядку, якщо українські сили вирішать атакувати.