У погоні за п’яним водієм патрульні під Тернополем розбили свій Prius
- Сьогодні, 16:47
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Під Тернополем патрульні розбили ще один Prius
У гонитві за п'яним водієм розбитий ще один Toyota Prius. ДТП з потерпілими і перекиданням сталося вночі під Тернополем, інформує паблік dtp.kiev.ua.
Троє патрульних отримали незначні травми. За словами джерела пабліка, вони не так давно прийняли присягу.
Чи підлягає відновленню Prius - невідомо. П'яний водій зник.
Нагадаємо, 14 січня на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Причиною ДТП стало те, що водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням.