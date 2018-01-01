У погоні за п’яним водієм патрульні під Тернополем розбили свій Prius

Під Тернополем патрульні розбили ще один Prius

У гонитві за п'яним водієм розбитий ще один Toyota Prius. ДТП з потерпілими і перекиданням сталося вночі під Тернополем, інформує паблік dtp.kiev.ua. Троє патрульних отримали незначні травми. За словами джерела пабліка, вони не так давно прийняли присягу. Чи підлягає відновленню Prius - невідомо. П'яний водій зник. Нагадаємо, 14 січня на вул.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під Тернополем патрульні розбили ще один Prius

У гонитві за п'яним водієм розбитий ще один Toyota Prius. ДТП з потерпілими і перекиданням сталося вночі під Тернополем, інформує паблік dtp.kiev.ua.

Троє патрульних отримали незначні травми. За словами джерела пабліка, вони не так давно прийняли присягу.

Чи підлягає відновленню Prius - невідомо. П'яний водій зник.

Нагадаємо, 14 січня на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Причиною ДТП стало те, що водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням.