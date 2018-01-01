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    Події в Україні

    У погоні за п’яним водієм патрульні під Тернополем розбили свій Prius

    Під Тернополем патрульні розбили ще один Prius
    У гонитві за п'яним водієм розбитий ще один Toyota Prius. ДТП з потерпілими і перекиданням сталося вночі під Тернополем, інформує паблік dtp.kiev.ua. Троє патрульних отримали незначні травми. За словами джерела пабліка, вони не так давно прийняли присягу. Чи підлягає відновленню Prius - невідомо. П'яний водій зник. Нагадаємо, 14 січня на вул.
    • Сьогодні, 16:47
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    Під Тернополем патрульні розбили ще один Prius

    У гонитві за п'яним водієм розбитий ще один Toyota Prius. ДТП з потерпілими і перекиданням сталося вночі під Тернополем, інформує паблік dtp.kiev.ua.

    Троє патрульних отримали незначні травми. За словами джерела пабліка, вони не так давно прийняли присягу.

    Чи підлягає відновленню Prius - невідомо. П'яний водій зник.

    Нагадаємо, 14 січня на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Причиною ДТП стало те, що водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням.

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